Mähdrescher ist abgebrannt

Heißer Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Ascheberg. Bei Erntearbeiten geriet am Sonntagmittag ein Mähdrescher in Brand. Der Fahrer konnte sich nur noch in Sicherheit bringen. Von der Erntemaschine blieb nur eine Ruine übrig.

„Wir waren mit allen drei Löschzügen und 58 Feuerwehrleuten im Einsatz. Ein Tanker der Feuerwehr Drensteinfurt und ein Fahrzeug der Feuerwehr Lüdinghausen haben uns unterstützt“, berichtet Wehrführer Rainer Koch . Die Steverstädter fuhren durchs Dorf, wo sie am Humbrink noch einen Pkw-Brand löschten.

Mähdrescherbrand in Ascheberg 1/41 Ein brennender Mähdrescher forderte die Feuerwehr heraus. Foto: Heitbaum

Die Aufgabe der Wehr war beim Eintreffen klar: Es galt einen größeren Flächenbrand zu verhindern. „Gut, dass es nicht so windig war“, erklärte Koch. Dankbar war es zwei Lohnunternehmen, die mit Güllefässern dafür sorgten, dass am Ende rund ein Hektar Stroh verbrannt war. Einige Sträucher, die in Flammen standen, wurden von den Feuerwehrleuten gelöscht. Der Mähdrescher stand in vollen Flammen, explodierte Reifen verursachten Druckwellen. „Am Ende haben wir mit Schaum gelöscht“, informiert Koch. Die Kornkammer der Maschine wurde mit einem Bagger aufgerissen, damit das Korn nach draußen und abgelöscht werden konnte. Der Einsatz dauerte gut zweieinhalb Stunden.