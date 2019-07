Schaustellern gefällt ein Frühstart

In sozialen Netzwerken wird eifrig diskutiert. Hier das Pro und Kontra.Barbara Kehrmann: Vielleicht wäre ein Beginn am Freitagabend eine Attraktivitätssteigerung und es könnten neue Besucher für die Kirmes gewonnen werden. Belegschaften könnten Freitagabends über die Kirmes bummeln. Wie früher Montags. Bei den aktuellen Arbeitsbelastungen ist der Montagsbummel kaum mehr möglich. Wetterkapriolen könnten besser aufgefangen werden. Die Aufbauzeiten und die Straßensperrungen dürften fast identisch bleiben.Maximilian Hegemann: Grundsätzlich Freitag anfangen. Zu einer attraktiven Kirmes gehören attraktive, modernisierte auch neue Fahrgeschäfte. Die sind vor der Cranger Kirmes zu bekommen. Dazu braucht man mindestens einen Tag mehr. Ascheberg bekommt gute Bewerbungen, die umgesetzt werden sollten.Jonas Rüschenschmidt: Vorteil wäre, dass man einen Tag weniger Urlaub braucht, wenn man den Dienstag nicht zur Regeneration nimmt, sondern den Montag. Das wäre der Fall, wenn die Kirmes von Freitag-Sonntag geht.Frank Schnitger: Der Freitag kommt nur als zusätzlicher Tag in Frage. Den Montag der „Eingeborenen“ (Feuerwehr, Rat, Verwaltung, Vereine, Clubs) zu streichen, stand nie zur Debatte und würde wohl eine Meuterei zur Folge haben, wenn man seine Berechtigung in Frage stellt.Dennis Czapla: Samstag bis Montag ist perfekt. Da sollte man nichts daran ändern.Martin Weiß: Ich denke, man kann das Geld nur einmal ausgeben. Drei Tage reichen, alles andere ist eine Verlagerung.Bernd Heitmann: Bitte so lassen wie es ist. Denkt bitte an die direkten Anwohner. Meiner Meinung nach würde ein zusätzlicher Freitag die Situation noch mal eskalieren lassen, denn der Samstagabend ist im Moment der lauteste und längste Kirmesabend.Nadine Förster: Ich denke auch, so wie es jetzt ist, ist es gut. Wenn es Freitag beginnen würde, wäre das Dorf noch früher gesperrt und es wäre noch schwerer für Anwohner einen Parkplatz zu finden. Und ich denke auch, dass es am Umsatz nicht viel machen würde.Michael Hartmann: Warum immer alles ändern wollen? Hat 60 Jahre und mehr gut funktioniert.