Temperaturen haben ein Einsehen

Regen ohne Wolken – geht nicht! Deswegen schoben sich am Samstagabend dicke Wolken vor die Sonne. Angenehmer Effekt: Die unerbittlich hohen Temperaturen der vergangenen Tage sanken zum Start der Ascheberger Jacobikirmes auf ein erträgliches Maß. So erlebten die Besucher im Ort einen schönen Auftakt der Traditionsveranstaltung. Die erste Nacht war wie gemalt.

Noch schöner: Die Wolken ließen zwar die Quecksilbersäulen in den Thermometern sinken, brachten aber keinen Regen. Für den waren um 18 Uhr bei der Eröffnung Bürgermeister Dr. Bert Risthaus, seine Vertreter Bernhard Pettendrup und Petra Haverkamp , Pfarrer Stefan Schürmeyer, Pfarrerin Angelika Ludwig und Fachbereichsleiter Thomas Stohldreier verantwortlich. Die Masse an Verteilern vermochte nicht darüber hinwegzutäuschen, dass es früher schon mal ergiebiger Freichips geregnet hatte.

Jacobikirmes 2019 in Ascheberg, Samstag 1/151 Die Eröffnung und der Start der Jacobikirmes Foto: Heitbaum

Wer sich an den Hotspots wie Almhütte, Weinlaube und auch am Voodoo-Jumper aufhielt, hatte das Gefühl, die Jacobikirmes sei sehr gut besucht. Dort war es voll. In der Almhütte wurden selbst die Stehplätze rar, vor der Weinlaube gab es kein Durchkommen und die Schlange am Voodoo-Jumper verhieß den Fahrwilligen eine viertelstündige Anstellzeit. So voll war es aber nicht überall auf der Runde um die Kirche und durch das Dorf. Auf dem Kirchplatz wurde eine Attraktion vermisst, wo früher das Haus Bultmann gestanden hatte. Die Losbude war kein Trost für jene Kirmesbesucher, die sich gerne durchschütteln lassen. Ein deutlicher Verlust.

An den Wechselstandorten kamen und kommen dieses Jahr besonders Familien auf ihre Kosten. Wellenflieger und Riesenrad sind keine Mutproben, aber die Runden sind entweder schwungvoll oder es geht auf 30 Meter hoch. Der gleichen Kategorie gehören die Dauergäste Musikexpress, Jump-Street und Autoscooter an.

Jacobikirmes 2019 in Ascheberg, Sonntag 1/56 Die Zehnkämpfer bestimmen das Sonntagsbild. Foto: hbm

Essen und Trinken gab es wie in jedem Jahr im Überfluss. Kulinarisch reichte die Palette vom asiatischen Wok bis zur Currywurst.

Die Lieblingsfrage vieler Ascheberger („Ist es voller als im vergangenen Jahr?“) war nicht eindeutig zu beantworten. Manch einer glaubte, dass der Besuch insgesamt etwas nachgelassen hat und das Minus bei den „völlig fremden Gesichtern“ auszumachen sein sollte. Wer die Nummernschilder der parkenden Autos in den Blick nahm, der stieß nur auf wenig MS-Kennzeichen. Eine Erklärung dazu war, dass der Sommersend nicht mehr gut einen Monat vor der Jacobikirmes war, sondern nur eine Woche vorher in Münster mit attraktiven Angeboten Station gemacht hatte. Dort hatte es zudem kostenlose Angebote für Kinder gegeben, wie das in Ascheberg mit der Puppenbühne am Sonntag war.

Gestern kamen auch die Ausspielgeschäfte zu besseren Umsätzen. Denn beim Ascheberger Zehnkampf wird geschossen und geworfen, stehen Pferderennen und Entenangeln auf dem Clubprogramm.