Wasser auf Öl schrottet die Küche

Explodierendes Öl in der Küche: Die meisten Menschen haben schon gehört, dass ein Brand auf dem Küchenherd nicht mit Wasser gelöscht werden darf. Einen Beitrag dafür, dass dieses Wissen für den Ernstfall in Fleisch und Blut übergeht, leistete am traditionellen Kirmesmontag in Ascheberg die Freiwillige Feuerwehr . Sie, besser Günter Niesmann , setzte vor dem Gerätehaus eine Küchenzeile in Brand. Dazu wurde der Öltopf auf dem Herd erhitzt. Ein Pinchen Wasser reichte für eine große Stichflamme aus. Jetzt war die Küchenzeile nicht mehr zu retten, die Flammen breiteten sich rasend schnell aus. Bis zum Eintreffen der beiden Löschfahrzeuge entwickelte sich ein stattliches Feuer, das die Ehrengäste und die übrigen Feuerwehrkameraden in die Hallen zurücktreten ließ.

Der stellvertretende Löschzugführer Markus Kimmina nahm besonders die kleinen Besucher der Feuerwehrübung mit auf den Weg vom Alarm bis zum Eintreffen der Fahrzeuge. Auch über den Anruf bei der Leitstelle haben alle schon gehört, dass man möglichst ruhig und klar den Sachverhalt und den Ort des Geschehens schildern soll.

Feuerwehrmontag in Ascheberg 1/144 Übung und Versammlung der Feuerwehr anlässlich der Jacobikirmes Foto: Heitbaum

Obwohl das Feuer die komplette Präsentationszeile in Flammen gehüllt hatte, gelang es einem Duo unter Atemschutz, schnell die Kontrolle über den Brand zu bekommen. Warum Jessica Goldkuhle und Tobias Klaas bei ihrem Einsatz Atemschutzmasken trugen, wurde allen Besucher angesichts der großen Qualmwolke mehr als deutlich. Ausgearbeitet und vorbereitet hatte das Geschehen Michael Wenge.

Wie sehr Kinder sich mit dem Thema Feuerwehr beschäftigen, erfuhren die Kameraden im Vorfeld auf eine besondere Weise: Die kleine Anna-Lena hatte ein Feuerwehrbild gemalt, das sie Wehrführer Rainer Koch schenkte.

Traditionell beschenkt aber die Feuerwehr die Kinder. Denn vom Feuerwehrgerätehaus ging es begleitet von der Blaskapelle Ascheberg zur Jacobikirmes. Im Karussell der Familie Rasch spendierten die Blauröcke Freifahrten. Dann ging es auf Hattrups Saal zur Dienstversammlung.