Löschzug verabschiedet sich von Familie Hattrup

Wenn sie, wie am Sonntag, einen Mähdrescher löschen oder Unfallopfer aus einem Pkw befreien, sind Feuerwehrleute nicht nur 365 Tage 24 Stunden am Tag da. Sie bringen auch das Rüstzeug für den Einsatz mit. Hinter dem sicheren Vorgehen stehen – für Beobachter unsichtbar – Übungsabende, Leistungsvergleiche, Lehrgänge und Seminare. Sichtbar werden sie bei den Versammlungen der Löschzuge. Sven Kahl hatte gestern bei der Kirmesdienstversammlung auf dem Saal Hattrup viel zu tun: „Wir waren fleißig im vergangenen Jahr“, lobte er die Teilnehmer von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Auch sonst hatte der Löschzugführer einiges abzuarbeiten, zwei Mal gab es dank des feinen Gespürs der Versammlungsteilnehmer stehende Ovationen. Zuerst für Hubert Hattrup, der als Wirt sechs unterschiedliche Löschzugführer auf seinem Saal kennengelernt hatte. Sein letztes Mal garnierte die Wehr mit der Feuerwehrkrawatte und Blumen für Frau Petra. Nächstes Jahr bietet sich für die Versammlung das neue Domizil an. „Wir gehen davon aus, dass es im November fertig wird“, berichtete Bürgermeister Dr. Bert Risthaus, der auf Schwierigkeiten bei Haustür und Fenster hinwies. Deutlicher neben der Spur ist das neue Tanklöschfahrzeug unterwegs. „Die Firma hat die zweite Seite der Anlage nicht gelesen“, beschrieb Risthaus ein Kommunikationsproblem.

Feuerwehrmontag in Ascheberg 1/144 Übung und Versammlung der Feuerwehr anlässlich der Jacobikirmes Foto: Heitbaum

Wehrführer Rainer Koch verwies auf die Pläne zum Erneuern der Flotte und Gerätehäuser. In vielen, manchmal auch kontroversen Gesprächen mit der Verwaltung, seien sie zur beiderseitigen Zufriedenheit erarbeitet worden. Schon im Vorgriff auf den Bürgermeister-Abschied 2020 dankte Koch Verwaltungschef Risthaus: „Hinter dem guten Verhältnis und allen Projekten steht der Bürgermeister.“ Koch stellte Simon Egbers als neuen stellvertretenden Leiter der Jugendfeuerwehr vor. Was die 28 Mitglieder gemacht hatten, trug Finn Künne vor. Im Löschzug Ascheberg sind aktuell 55 aktive Mitglieder, in der Ehrenabteilung ein Dutzend. Bisher wurden 59 Einsätze gefahren, in der Gemeinde waren es 122.

Persönlich Leistungsabzeichen in Bronze: Ingo Kabisch, Jannik Olbrich, Simon Egbers; Silber: Jessica Goldkuhle.Seminare: Oliver Olbrich (Ölschäden), Andreas Denker (Stabsarbeit).Grundlehrgang: Ingo Kabisch, Jannik Olbrich, Simon Egbers, Hendrik Mangels, Lübbert Lübbers; Sprechfunker: Ingo Kabisch, Hendrik Mangels; TH-Wald: Ingo Kabisch, Pascal Kehrenberg, Andre Buddelwerth; Maschinisten: Kai Focke, Michael Wenge.Gruppenführer: Michael Wenge.Zugführer Aufbau: Markus Kimmina, Sven Wienströer.Beförderungen zum Feuerwehrmann: Ingo Kabisch, Lübbert Lübbers, Oberfeuerwehrfrau: Annika Lübbers.Übergang Ehrenabteilung: Hans Mueller, Reinhard Poppe.Ehrennadel für 40 Jahre: Jürgen Köppen, Hermann Klaverkamp, Walter Sobbe. ...

Lutz Walter informierte über die Aktivitäten in der Ehrenabteilung und begrüßte Hans Mueller und Reinhard Poppe als neue Mitglieder. Sie schieden aus der aktiven Wehr aus und wurden von Walter mit weißen Handschuhen begrüßt: „Ihr seid unsere Butler und müsst ein halbes Jahr alle Wünsche erfüllen.“ Besonders Poppe begrüßte er mit einem Schmunzeln, denn fast 20 Jahre hatte er nach dessen Pfeife tanzen müssen. Den ehemaligen Löschzugführer verabschiedete die Versammlung mit der zweiten stehenden Ovation.