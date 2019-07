Diese Überraschung ist gelungen. „Damit haben wir in keiner Weise gerechnet“, waren Monika und Peter Ebert völlig gerührt, als sie am letzten Abend der Jacobi-Kirmes unverhofft Besuch erhielten. Über drei Generationen hat die Familie nun mit ihrem Süßwarenstand auf der Kirmes gestanden (WN berichtete). Doch nun haben sich die Eberts verabschiedet. „Danke für die vielen schönen Jahre“, sagten Silke Trahe für die Nachbarschaft, Guido Eichler für die Kirmesfreunde und Robert Heitmann für die Schausteller sowie viele Freunde und langjährige Kunden. Der Abschied ging musikalisch und fliegend vonstatten, als alle in Otto Wendlers Kettenflieger stiegen. „Es ist so berührend“, befand auch Melanie Freiwald, die nun mit ihrem Sohn die Nachfolge von Peter und Monika Ebert antritt. Für die einen ein Abschied, für die anderen ein Neubeginn, der dank dieser gelungenen Überraschung auf jeden Fall ganz besonders gestaltet wurde.