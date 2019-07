Heckrinder, Konikpferde, Störche – dass dieses Trio in der Emmerbachaue bei Davensberg eine Heimat gefunden hat, wissen mittlerweile die meisten Menschen. Wer den Aussichtsturm nutzt, wird irgendwo auf dem Gelände, bevorzugt in der Nähe der Wasserstelle, auch Fischreiher sehen. Schon auf dem Weg dahin, flattern sicher Schmetterlinge vorbei. Und Stare in einem Schwarm sind ebenfalls keine Seltenheit. Zu sehen sind auch gefiederte Tiere, die früher in der Davert nicht beheimatet waren. Nilgänse sind afrikanischen Ursprungs. In den vergangenen Jahrzehnten breitete sie sich ausgehend von Gefangenschaftsflüchtlingen, hauptsächlich von den Niederlanden kommend, in Deutschland aus.