Ein Duo für die Italienische Nacht

Ascheberg -

Seit vielen Jahren sind Ulrike Schlottbohm und Bernd Herrmann unabhängig voneinander regelmäßige Besucher der „Italienischen Nacht“ in Ascheberg. „Was uns aber immer gefehlt hat, ist das, was eine italienische Nacht natürlich auch ausmacht, nämlich italienische Musik“, erklärt Bernd Herrmann. Und so entstand die Idee. Als italienisches Schlagerduo „Pina e Pippo“ treten sie am 10. August (Freitag) an verschiedenen Stellen des Ortes auf, beginnend um 18 Uhr und endend um 22.30 Uhr an der Buchhandlung Schwalbe.