Ein entspanntes Arbeiten

„Es ist alles richtig geworden!“ Martin Hörster , Vorsitzender der Ascheberger Tafel, und das Ausgabeteam in Herbern sind zufrieden. Ein Jahr nach dem Umzug vom Jochen-Klepper-Haus ins JuIn an die Südstraße hat sich der erste Eindruck bestätigt. Die Arbeit für die Helfer ist einfacher geworden. Besonders für die Fahrer. „Das Schleppen war total anstrengend, hier ist es deutlich einfacher“, berichtete Josef Schwipp , der gestern den Transport von Ascheberg nach Herbern erledigte und sich mit seinem Enkel gleich bei der Ausgabe einbinden ließ. Dass der körperliche Einsatz geringer geworden ist, wirkt sich für Hanna Schlinge aufs Klima aus: „Man geht entspannter zur Ausgabe.“

Hörster erinnerte noch einmal an den Werdegang: Nach der Übernahme der Regie bei der Tafel im Jahr 2011 habe man gesagt, dass es ab 20 Bedarfsgemeinschaften Sinn mache, eine Ausgabestelle in Herbern zu machen, weil dann nur Einer, die Tafel, fahren müsse. Über eine Ausgabe aus dem Transporter vor dem Southfive sei man im Jochen-Klepper-Haus gelandet. Weil dort der Weg vom Transporter ins Gebäude über Treppen geführt habe, sei man sofort auf das Angebot der Gemeinde eingegangen, ins frühere Haus Berger umzuziehen. Aktuell werden hier 40 Bedarfsgemeinschaften mit gut 90 Personen versorgt.

Für die Ausgabe wird ein Raum kurz umgebaut, was nicht ausgegeben wird, kommt zurück in den Transporter. Insbesondere Obst und Gemüse, aber auch Frischmilcherzeugnisse, die nicht benötigt werden, können anschließend in Ascheberg ausgegeben werden. Rollregale werden in einer Garage gestellt. Dort finden nun auch zwei Bänke ihren Platz. Sie wurden der Tafel vom SPD-Ortsverein gestiftet. „Wir haben den Spendenerlös für Getränke und Würstchen bei unserer Fahrradbörse aufgestockt“, erklärt SPD-Schatzmeisterin Petra Haverkamp woher das Geld rührt. Gemeinsam mit dem Vorsitzender Johannes Waldmann durfte sie beobachten, dass die Bänke gut angenommen werden. „Das entspannt die Wartezeit, wenn man sich setzen kann“, erklärte Martin Hörster. Insgesamt bezeichnen Hörster und Schlinge die Ausgabe in Herbern als ruhig. „Wir teilen Lebensmittel, Freude und Sorge mit den Kunden. Wenn man das freundlich tut, kommt es auch so zurück“, berichtet Schlinge. Zum Einjährigen – am 19. Juli 2018 gab es die erste Ausgabe im JuIn – wurden gestern auch Waffeln gebacken.