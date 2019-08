Die Vorbereitungen für den Jubeltag am 1. September (Sonntag) gehen beim Kolpingspielmannszug Herbern in die Endphase. Bis auf Kleinigkeiten ist alles geregelt. Und so blickte der Festausschuss auf seiner Sitzung zufrieden auf den geplanten Veranstaltungsverlauf. Das Fest zum 70-Jährigen beginnt um 10.30 Uhr mit einer Heiligen Messe in der St. Benedikt-Kirche mit musikalischer Unterstützung durch die Blaskapelle Schwartländer. Um 14 Uhr ziehen die Gastvereine, bestehend aus Musikzügen und Schützenvereinen mit einem Sternmarsch und Musik zur Grundschule, wo die Begrüßung und das gemeinsame Spiel aller Musikzüge stattfindet. Anschließend geht es zum Festzelt am Sportplatz Siepen, wo das traditionelle Freundschaftstreffen mit den Auftritten und Bühnenspielen der befreundeten Musikzüge stattfindet. Musikalisch soll das Fest mit DJ ab 18 Uhr seinen Ausklang finden.