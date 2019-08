Wenn ein Mann in der Uniform eines Volkspolizisten zwischen Trabis herumschlendert und von der Schraube bis zum Kolben alle Ersatzteile zu haben sind, dann läuft kein alter Film aus DDR-Zeiten. Nein, es ist Ostalgie in der Osterbauer angesagt: Der 29. Tag des Trabi geht von Freitag bis Sonntag (2. bis 4. August) am Bauernhof St. Georg über die Bühne. Zu sehen sind DDR- und Ostblockfahrzeugen mit zwei, drei und vier oder mehr Rädern. Da der Trabant-Club Sputnik ein Campingtreffen organisiert, werden zahlreiche Gäste schon heute anreisen, um im Zelt, Klappfix oder Wohnwagen zu übernachten. Wer elektrische Energie benötigt, muss sie selbst vor Ort erzeugen. Beköstigt werden die Gäste vom Team des Bauernhofes, dass sich auf diesen Termin freut.

2008 waren die Ostalgiker nach 18 Jahren im Revierpark Gelsenkirchen ein erstes Mal in Ascheberg. In Kneilmanns Obstwiese hatte ihr Erscheinen noch etwas exotisches. Elf Jahre später wissen die Ascheberger schon, dass am ersten August-Wochenende Zweitakter durchs Dorf knattern, alte Zweiräder am Heubrock zu sehen sind und viele liebevoll gepflegte „Rennpappen“ kreativ dekoriert wurden. Manch ein Besucher wird staunen, was aus den schlichten Fortbewegungsmitteln aus der DDR geworden ist. Dazu gibt es Dinge wie alte Fahnen und Banner zu sehen.

Haupttag des Geschehens ist immer der Samstag. Für die Teilnehmer gibt es ein Rahmenprogramm mit Spielen und anderen Vergnügungen. Dazu wird eine unabhängige Jury die Fahrzeuge begutachten, bewerten und in den unterschiedlichen Klassen die Sieger ermitteln. Die Pokale werden gegen 18 Uhr ausgegeben. Der Samstag ist damit auch für Menschen aus dem Dorf der Tag, an dem sich ein Besuch in der Osterbauer besonders lohnt.