Schreiben bereichert das Werkhaus

Auf dem Tisch liegen zwei Hüte. Ein Fernglas und eine Sonnenbrille haben sich nebst einigen Steinen dazugesellt. Nein, hier sind nicht etwas die Koffer gepackt worden, auch wenn das Arrangement vielleicht im ersten Augenblick darauf schließen lassen könnte. Und ja, natürlich haben all diese Utensilien mit dem Sommer zu tun. Um genau diesen hat es sich in der ersten Schreibwerkstatt im Werkhaus St. Georg auch gedreht. Denn ihn galt es zu thematisieren.

„Wünsche im Sommer“, sagt Claudia Wilms lachend und zückt einen Stift. Wilms ist unter die Schreiberlinge gegangen. Genau wie Frank Brehm und Franz Tappe. Der hat seinen Text sogar schon fertig. „Da fehlt nur noch die Überschrift“, sagt er und klopft mit seinem Stift auf seinen Block. Elisabeth Hönig lobt das Trio. Sie ist es auch, die gemeinsam mit Susanne Schütte und Irmtraud Meyer-Laucke diesen ungewöhnlichen Workshop durchführt. Die Damen gehören zum Team von „Eine Gemeinde liest“. Und genau aus diesem Grund hat Hönig diese Schreibwerkstatt initiiert. Denn das Werkhaus St. Georg beteiligt sich am Ascheberger Lese-Event, das im Rahmen der Italienischen Nacht startet. Und die Mitarbeiter wollen mit selbst geschriebenen Texten überraschen.

Nur wie zu einem fertigen Text gelangen, wenn man eigentlich so gar kein Autor ist? Hier kommt dann Elisabeth Hönig ins Spiel, die auch für die KAB schon ähnliche Workshops durchgeführt hat. Und wie genau funktioniert es jetzt? „Mit Elfchen und Rondellen“, verrät Claudia Wilms und weist auf ein großes weißes Papier am Flipboard, das schon bestens gefüllt ist. Mit Wortspielen und Sätzen. Schritt für Schritt haben sich die drei Hobbyautoren an das Thema Schreiben herangewagt. Hilfestellung haben sie von Elisabeth Hönig, Irmtraud Meyer-Laucke und Susanne Schütte erfahren. Georg Lauterbach vom Werkhaus St. Georg unterstütze dieses ungewöhnliche Debüt ebenfalls. Er kümmerte sich nicht nur um die Räumlichkeiten, sondern auch um den Schreibnachwuchs aus den eigenen Reihen. Franz Tappe hat mittlerweile die zündende Idee für eine Überschrift zu seinem Werk gehabt. Verraten wird allerdings nichts. Mit welchen Geschichten die Drei zum Thema Sommer aufwarten, und wie sie dabei Sonnenbrille, Hüte und Co. thematisiert haben, das erfahren Interessierte erst am 20. August, wenn die Veranstaltung „Eine Gemeinde liest“ am Werkhaus St. Georg stattfindet.