Weiß hat sofort zugegriffen

Seit Beginn des neuen Ausbildungsjahr am 1. August besteht für Auszubildende die Möglichkeit, das landesweite und freiwillige Azubi-Ticket „NRW-UpgradeAzubi“ zu erwerben. Tonius Weiß aus Ascheberg gehört zu den ersten Profiteuren dieser neuen Regelung. „Aufgrund meiner Ausbildung zum Fachinformatiker an der Universitätsbibliothek Münster muss ich beinahe jeden Tag mit dem Zug nach Münster fahren. Damit sind für mich natürlich auch hohe Fahrtkosten verbunden. Das neue Azubi-Ticket ist selbst in seiner großen Version noch wesentlich günstiger für mich“, führt Tonius Weiß aus. „Außerdem bietet es mir ein großes Maß an Flexibilität, da ich dieses Ticket auch nutzen kann, wenn ich für den Kolping im Kreis Coesfeld oder in NRW unterwegs bin.“

„Mit dem neuen landesweiten Azubi-Ticket sind Auszubildende über Tarifgrenzen hinweg mobil – und das kostengünstig und klimafreundlich. Für nur 20 Euro mehr im Monat können sie außerdem in ganz Nordrhein-Westfalen unterwegs sein, auch am Wochenende“, stellt der heimische CDU-Landtagsabgeordnete Dietmar Panske die Vorteile heraus. „Gerade für Azubis in unserer Region stellt dieses Ticket eine besondere Bereicherung dar. Schließlich gab es im Bereich des NWL, anders als in den anderen Verkehrsverbünden in NRW, bisher kein vergleichbares Angebot.“

Für den Landtagsabgeordneten bietet das neue Azubi-Ticket aber auch für die heimischen Betriebe Vorteile: „Der jeweilige Ausbildungsbetrieb kann sich mit einem Zuschuss an dem Ticket beteiligen und so das Ticket für den Nutzer noch günstiger machen. Dieser Zuschuss kann als Betriebsausgabe steuerlich abgesetzt werden. Damit steigert der Betrieb seine Attraktivität als Arbeitgeber deutlich und verbessert auch die Chance neue Auszubildende für sich zu gewinnen.“