„Wer hat sich das einfallen lassen?“ Diese Frage wurde in der WN-Redaktion gestellt, nachdem der Einmündungsbereich Lüdinghauser Straße, Sandstraße frisch markiert worden ist. Die Antwort führt zurück ins Jahr 2016. Der Seniorenbeirat hatte damals im Herbst zu Rollatortagen eingeladen, um exemplarische Barrieren in Ascheberg aufzudecken. Bei der Tour vom Altenheim zur Arztpraxis Schlingermanns Hof war auch Bürgermeister Dr. Bert Risthaus dabei. Und genau an der Einmündung wurden ihm viele Sorgen mitgeteilt. Der Weg ist für Senioren mit Rollator zu lang. Deswegen wurde im Nachgang eine Lösung mit einer provisorischen Mittelinsel erarbeitet. Dass es drei Jahre bis zum Umsetzen dauerte, erklärte Michaela Ringelkamp vom Tiefbauamt so: „Wir sammeln die Aufträge fürs Markieren. In den vergangenen Jahren haben wir keine vergeben.“