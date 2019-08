Bei Gefahr ist die Polizei vor Ort

Ob General oder Oberst, wenn Schützen über Straßen marschieren, geht selten der Befehlshaber des Offizierskorps vorweg. Entweder ist dort ein Bezirksbeamter zu finden oder Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes. Bis vor einigen Jahren hat auch die Freiwillige Feuerwehr in Davensberg diesen Dienst übernommen. Genehmigt werden Umzüge von der Straßenverkehrsbehörde des Kreises. „Was macht den Unterschied aus?“, ist die Frage eines WN-Lesers.

„Wenn die Schützen marschieren, bilden sie einen geschlossenen Verband“, nennt Polizeisprecher Rolf Werenbeck-Ueding die wichtigste Grundlage. Wie er begleitet wird, hängt von den Straßen ab, über die sich die Schützen bewegen. „Was, wo nötig ist, entscheiden wir in Absprache mit den Bezirksbeamten“, informiert Werenbeck-Ueding.

In Herbern und Davensberg wurden die Bürgerschützen jeweils von Mitarbeitern eines privaten Sicherheitsdienstes begleitet. Dort waren sie nur kurz auf wichtigen Straßen unterwegs. In Herbern war das etwa am Freitag der Fall als die B 54 im Umfeld der Ehrenmals genutzt wurde. Die Schützen kamen aus dem Dorf, gingen zum Ehrenmal und von dort weiter bis zur Geiststraße. In Davensberg wurde teilweise die Burgstraße genutzt, besonders dann, wenn es zum Festzelt geht. Der Umzug wurde bei beiden Veranstaltungen durch einen privaten Sicherheitsdienst begleitet.

Anders in den Bauerschaften Nordick und Horn. Dort führten die Umzüge über Wirtschaftswege und vorneweg marschierten die ranghöchsten Offiziere.

In Ascheberg wurden die Bürgerschützen und auch die Schützenbruderschaft St. Lambertus Osterbauer von der Polizei begleitet. Insbesondere die Steinfurter Straße gehört zu den wichtigen Verkehrsadern, so dass bei der Wahl der Mittel hier ein vorausfahrendes Polizeiauto den Umzug absichert. Zu beobachten ist, dass der Respekt vor der Polizei deutlich größer ist als ohne Amtsperson. Ein geschlossener Verband ist eine einheitlich geführte und als Ganzes erkennbare Personen- oder Fahrzeuggruppe. „Eine Auflage ist, dass dies durch Westen kenntlich gemacht wird“, nennt der Polizeisprecher eine wichtige Voraussetzung. Grundsätzlich wird ein geschlossener Verband wie ein einzelnes Fahrzeug behandelt. Wenn also die Davensberger etwa vom Römerweg auf die Burgstraße abbiegen und die ersten Schützen auf der Straße sind, muss der Straßenverkehr warten, bis das Ende des Umzuges gekommen ist. Marschiert die Spitze des Umzuges in Davensberg bei Grün über die Fußgängerampel, darf der Rest folgen, auch wenn die Ampel auf Rot springt. Wer meint, sich mit dem Auto mitten in den Umzug setzen zu müssen, muss mit Konsequenzen rechnen: „Das ist ein strafbares Verhalten des Autofahrers“, stellt Werenbeck-Ueding dar, dass es sich nicht um ein Kavaliersdelikt handelt.