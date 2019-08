Der Ortsverband Herbern beteiligt sich in diesem Jahr mit zwei Feldern bei der Sonnenblumenaktion des landwirtschaftlichen Kreisverbandes Coesfeld. Sie sind in Horn am Wietheidweg sowie in Forsthövel am Liesenkampweg zu finden. „Wir freuen uns, neben dem ökologischen Aspekt für die Artenvielfalt auch einen weiteren, sozialen Aspekt unterstützen zu dürfen“, erklärt Tobias Großerichter. Die Aktion findet jedes Jahr im ganzen Kreis Coesfeld statt und es wurden seit 2012 schon über 20000 Euro an die Aktion Lichtblicke übergeben. Sie unterstützt Kinder, Jugendliche und deren Familien, die materiell, finanziell oder auch seelisch in Not geraten sind.