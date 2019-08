Dank des Einsatzes aufmerksamer Zeugen bleibt ein 70-jähriger Ascheberger nicht auf einem Unfallschaden sitzen. Er hatte seinen BMW am Dienstag um 14.40 Uhr auf der Merschstraße in Herbern geparkt. Ein 28-jähriger Radfahrer aus Ascheberg fuhr auf den Wagen auf, sah sich den angerichteten Schaden an und fuhr weiter. Aufmerksame Zeugen hielten den Ascheberger fest und übergaben ihn an den Autobesitzer. Zusammen mit diesem wartete der verhinderte Unfallflüchtige auf die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass das Fahrrad gestohlen war. Der 28-Jährige gab an, es vor zwei Jahren auf einem Flohmarkt gekauft zu haben. Die Polizisten stellten das Rad sicher und erstatten zwei Anzeigen: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Fahrraddiebstahl oder Hehlerei.