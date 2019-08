Die Wietheide in Horn wird in diesem Jahr wieder Dreh- und Angelpunkt für das Seifenkistenrennen der KLJB Herbern. Nach mehrjähriger Pause lädt sie am 15. September (Sonntag) zum Rennen ein.

Ob Windmühlen, Miss Piggi oder eine Rakete – bei vergangenen Rennen wurde schon vieles auf die Piste geschickt, was der Devise diente: Der Spaß soll an erster Stelle stehen.

Die Fahrzeuge werden am Vormittag am Horn-Wietheidweg auf die altbewährte rund 500 Meter lange Strecke geschickt. Die Probeläufe beginnen um 11 Uhr, das Rennen gegen 13 Uhr. Es wird in zwei Klassen ausgetragen: in der Schnelligkeits- und in der Schönheitsklasse.

Kinder und Erwachsene, die bei der Fahrt einen Schutzhelm (zum Beispiel Rollerhelm) tragen müssen, werden getrennt gewertet und platziert. Folgende Voraussetzungen muss die Seifenkiste erfüllen: Mindestens drei Räder und zwei Achsen, eine funktionstüchtige Lenkung und Bremse haben und vorne sowie hinten stabile Abschlepp-Ösen besitzen.

Die Seifenkiste darf inklusive Fahrer maximal 250 Kilogramm wiegen und keinen Motor oder Pedale haben. Anmeldungen sind bis zum Wettkampftag am 15. September um 9 Uhr bei Katharina Heimann unter ✆ 01 51/55 80 40 95 oder per E-Mail an Kljb-herbern@web.de möglich.