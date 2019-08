Zum 100-jährigen Geburtstag wird der SV Herbern in Kooperation mit der Firma Schmidt Energiehandel und der Gemeinde Ascheberg eine besondere Aktion ins Leben rufen. Unter dem Motto „100 Jahre – 100 Bäume“ sollen Ende Oktober genau einhundert Bäume am Kunstrasenplatz am Siepen gepflanzt werden. Das Sponsoring für die Bäume übernimmt dabei die Firma Schmidt Energiehandel. „Diese Aktion passt gut in unser Konzept, schließlich wollen wir nicht nur Brennholz verkaufen, sondern auch nachhaltig neue Bäume pflanzen“, sagt der Geschäftsführer des Energiehandels, Tim vor dem Gentschenfelde.

Die Multifläche am Kunstrasenplatz ist geprägt von einem hohen Anteil an Grünfläche. „Wir denken, dass die Baumaktion ein besonderer Abschluss unseres Jubiläumsjahres sein wird. Bäume verwandeln mühelos Kohlendioxyd in Sauerstoff und sind in vielfältiger Form, beispielsweise als Schattenspender an heißen Sommertagen, als Lebensraum für die heimische Fauna oder auch als Aufwertung der Landschaftsgestalt ein wichtiger Bestandteil unserer Umwelt“, unterstreicht Jürgen Steffen die Besonderheit der Aktion. Die Gemeinde Ascheberg hat bereits den Untergrund für die Pflanzaktion vorbereitet.

In den nächsten Wochen werden die passenden Bäume hierfür ausgesucht. „Wir lassen uns fachmännisch beraten, welche Bäume dem veränderten Klimabedingungen und für den Standort am besten ist“, sind sich Steffen und vor dem Gentschenfelde einig.

Der Naturschutzbund Coesfeld unterstützt die Aktion ebenfalls. So soll eine etwa acht Meter hohe Stange für Greifvögel aufgestellt werden. Damit die Bäume gut wachsen und gedeihen, werden alle Abteilungen, Mannschaften und Gruppen des Herberner Sportvereins Patenschaften für die Bäume, gießen inklusive, übernehmen, erklärt Jürgen Steffen. „Somit ist unser Jubiläumsjahr noch lange allgegenwärtig und vor allem Nachhaltig geprägt.“