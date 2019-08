Mediterrane Leichtigkeit erfasst alle

„Volare oh, oh – cantare oh, oh“ – beschwingte Töne lagen am Freitagabend in der Luft und trugen die Menschen sprichwörtlich durch die grün-weiß-rote Nacht. Typisch italienisch eben. Diese Leichtigkeit des Seins verbreitete sich – wie berichtet – rasant durch den Ortskern. Gute Laune dominierte, selbst als zwischendurch ein paar Regentropfen fielen. Der guten Stimmung tat das keinen Abbruch. Wozu gibt es Regenschirme? Die wurden lachend aufgespannt und wenig später wieder zugeklappt. Denn Petrus war den Machern der Italienischen Nacht mehr als wohlgesonnen.

Die angekündigten Unwetter, sie entluden sich woanders. In Ascheberg entlud sich statt dessen Emotionsvielfalt. Geweckt wurde diese durch die vielen Aktionen, die überall geboten wurden. Und klar, eine Aktion war dabei nicht wegzudenken. Was man dazu benötigte? Ganz einfach: „Man nehme die Befeuchtungsstation, um die Stimme zu ölen, einen Text, gute Laune . . .“, verrieten die Herren mit den weißen Socken. Und was dann? Dann wurde gesungen. Vom griechischen Wein, vom Country home und von all den Dingen, die das Leben eben so unvergleichlich machen. Die Mitmachaktion der „White Sox“ begeisterte. „Nicht nur das, sie bereicherte die Italienische Nacht“, klatschte eine Besucherin ausgelassen in die Hände und ließ sich anstecken von dem besonderen Flair. Ihrer Meinung schlossen sich viele an. Die „White Sox“-Sänger landeten mit ihren Mitmachaktionen einen Volltreffer und belebten gleichzeitig die Straße, die in der Vergangenheit eher immer ein wenig stiefmütterlich anmutete: die Appelhofstraße. In diesem Jahr war sie erstmals richtig belebt. Dafür sorgten die Sänger, aber auch Clemens August, der ebenfalls sein kulinarisches Debüt gab und die Caritas.

Italienische Nacht in Ascheberg 1/30 Roter Teppich für die Gäste: Die Italienische Nacht zog viele Besucher an. Foto: Tina Nitsche

Prost auf eine unvergleichliche Nacht! Gute Laune herrschte schon direkt zum Auftakt der Italienischen Nacht. Foto: Tina Nitsche

Gut gelaunt auf Shopping-Tour während der Italienischen Nacht. Foto: Tina Nitsche

Die Landfrauen verwöhnten die Gäste der Italienischen Nacht mit Reibeplätzchen. Foto: Tina Nitsche

Mit der Freundin das Italienische Flair genießen . . . Foto: Tina Nitsche

Die Italienische Nacht war bunt und lecker. Foto: Tina Nitsche

Das Jugendrotkreuz wartete mit Aktionen zur Menschlichkeit auf. Foto: Tina Nitsche

Dem Gewinn ganz nah, das zauberte ein Lächeln aufs Gesicht. Foto: Tina Nitsche

Gut gelaunt, trotz kleiner Regentropfen. Foto: Tina Nitsche

Mit der Oma nach Ballons fischen auf der Italienischen Nacht. Foto: Tina Nitsche

Auch Ungewöhnliches gab es bei der Italienischen Nacht zu entdecken, wie beispielsweise Magnetschmuck. Foto: Tina Nitsche

Die Herren mit den weißen Socken mischten erstmals mit bei der Italienischen Nacht und versprühten nicht nur gute Laune, sondern galten als Publikumsmagnet. Foto: Tina Nitsche

In aller Ruhe bummeln, auch das war eine Variante der Italienischen Nacht. Foto: Tina Nitsche

Gemeinsam Singen - die Aktion der White Sox kam richtig gut an. Foto: Tina Nitsche

Pina alias Ulrike Schlottbohm versprühte gute Laune auf der Italienischen Nacht. Foto: Tina Nitsche

Pina und Pippo begeisterten mit ihren Darbietungen bei der Italienischen Nacht. Foto: Tina Nitsche

Beim Ballonangeln konnte kaum einer widerstehen. Foto: Tina Nitsche

Den Menschen gefiel es. Und am Stand des Jugendrotkreuzes brachten Peter Koch und seine Mitstreiter den Menschen die Menschlichkeit näher. Mit Aktionen wie der Heldenkarte oder ein paar Aufgaben. „Was kostet eine Umarmung oder ein von Herzen kommendes ,Ich mag Dich‘?“ Kein Geld, dafür jedoch berührt eine solche Geste. Und zur Menschlichkeit gehört es zweifelsohne auch, dass man manchmal die Feste feiern sollte, wie sie fallen. Auch dafür eignete sich die Italienische Nacht hervorragend.

Sie bot viel. Unterhaltung, gute Laune, Miteinander, die Möglichkeit des Bummelns, Zauberkünste mit Professor Abraxo, jede Menge Farbe beim Kinderschminken und unvergessliche Momente. Und die beschwerten Pina und Pipo auf charmant italienische Weise, als sie die zwei kleinen Italiener zum Besten gaben und mit dem Welthit „Volare oh, oh – Cantare Oh, oh“ die Herzen der Gäste im Sturm eroberten.