Summer hat ihren rechten Arm in Gips. Die meisten Menschen in so einer Situation fühlen sich dadurch behindert, gar eingeengt. Die Elfjährige überhaupt nicht: „Das macht Spaß“, sagt sie mit einem Lächeln. Denn der Verband ist gar nicht echt – zumindest nicht so echt wie die, die in Krankenhäusern und Arztpraxen angelegt werden. Aber das Exemplar von Summer, aus Gips, Wasser und Vaseline ist mit mindestens ebenso viel Liebe gefertigt wie eine echter. „Es fühlt sich an, als habe man einen echten Verband um“, sagt Summer stolz.

Wo sie das gelernt hat? In einem der Workshops der OJA-Ferienbetreuung. Seit 2014 betreut die Offene Jugendarbeit Ascheberg in den letzten drei Wochen der Sommerferien Kinder vom Grundschulalter bis zu zwölf Jahren. In diesem Jahr geht die Betreuung erstmals in der Lambertusschule über die Bühne, weil an der Profilschule derzeit Bauarbeiten stattfinden.

Bis zu 70 Mädchen und Jungen werden in diesem Jahr betreut, sagt Wencke Lemcken, eine von vier OJA- Mitarbeitern, die die Kinder tagsüber in ihrer Obhut haben. Unterstützt werden sie von bis zu 20 Jugendlichen, die die Kinder beschäftigen. „Bis zu“ ist in beiden Fällen wörtlich zu nehmen. Denn nicht jedes Kind nimmt täglich an der Betreuung teil, auch die Jugendlichen haben nicht jeden Tag Zeit. An der Bedeutung der ehrenamtlichen Nachwuchshelfer ändert das für Lemcke nichts: „Die sind toll. Ohne sie würden wir das gar nicht hinkriegen.“

Das Pensum ist in der Tat umfangreich. Morgens um 7.45 Uhr kommen die ersten Kinder, um 10 Uhr beginnt das Programm. Zwischen 12 und 14 Uhr stehen Mittagessen und Ausruhen auf der Agenda, danach geht es weiter. Erst um 17 Uhr ist „Feierabend.

Das Programm ist mehr als abwechslungsreich – nur Langeweile steht nicht darin. Fester Bestandteil ist der „Bauspielplatz“ hinter dem Gebäude der Grundschule. Hier können sich die Kinder als Architekten und Bauarbeiter gleichzeitig versuchen. Mit Fantasie und handwerklichem Geschick haben die Mädchen und Jungen schon einige kleinere Hütten hochgezogen.

Drinnen sorgen täglich neue Workshops für Abwechslung. In der vergangenen Woche konnten die Kinder schon in die Fußstapfen von Paul Bocuse schlüpfen – beim Marmeladekochen oder Pralinenbacken. Auch Basteln ist schwer angesagt. So haben die Mädchen und Jungen schon Vogelhäuschen selbst gebaut.

Und wenige Meter entfernt von dem Tisch, an dem Summer ihren Gipsarm gefertigt hat, zeigt Leandro stolz sein kleines Boot. Es ist aus Holz, Kork und einem Stück von einem alten T-Shirt – für das Segel – gefertigt. „Die Dinger sollen einfach nur schwimmen können“, sagt der elfjährige „Wertbetreiber“ mit einem Grinsen.