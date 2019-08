Was Vanilleeis mit heißen Kirschen bewirkt? Im Hause Hirschhausen sorgte diese Dessertkreation für lachende Augen und für Diskussionsbedarf. Denn als Naturwissenschaftler konnte Eckhart von Hirschhausens Vater dieser Kombination nur eines abgewinnen: „thermodynamischen Unsinn“. Na ja, Wissenschaft heißt eben Zweifeln, Leben dagegen heißt Glauben. So einfach bringt es von Hirschhausen auf den Punkt.

Ein Multitalent übrigens – für alle diejenigen, die den Bestseller-Autoren noch nicht kennen: Mediziner, Kabarettist, Wissenschaftsjournalist, Autor und Zauberkünstler. Aber gerade diese Kombination macht ihn wohl so einzigartig und sorgte am Sonntagabend im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Eine Gemeinde liest“ vor allem dafür, dass das Zwerchfell heftig strapaziert wurde.

Denn Sonja Schober las in der Hundeschule Kehrmann aus Hirschhausens Werk „Wunder wirken Wunder“. Und dabei kamen dann auch die Herren der Schöpfung durchaus auf ihre Kosten, denn irgendwie ging es in einem Kapitel auch um Autos. „Stellen Sie sich vor, Ihr Körper wäre eine Gebrauchtwagen . . . Was würden Sie dem potenziellen Käufer lieber verschweigen?“, zitierte Schober aus dem im Wortsinn wundervollen Buch.

Diese Frage regte die Besucher der Lesung am Sonntagabend zweifelsohne zum Nachdenken an. Von Hirschhausen pflückte die Beantwortung eben jener Frage auf andere Art und Weise auseinander. Während Frauen da wohl eher die Äußerlichkeiten des Wagens in den Vordergrund stellen und die Problemzonen am liebsten wegretuschieren würden, gingen Männer dieses Thema pragmatisch an.

Was das Ganze dann noch mit Schul- und Alternativmedizin zu tun hat? Ganz einfach: Bei Hirschhausen mutiert das „körperliche“ Auto zum „Opel Mantra“ und die Hupe zur Klangschale. Unterm Strich bleibt jedoch auch hier die Erkenntnis: Der Weg ist das Ziel.

Auch die humoristisch beschriebenen Fallballspiele, die Sonja Schober mehr als gekonnt vortrug, sorgten bei den vielen Zuhörern abermals dafür, dass die Lachtränen nur so kullerten. Humor ist schließlich, wenn man trotzdem lacht. Und das taten die Gäste im Kehrmannschen Garten, wo sie überdies auch kulinarisch bewirtet wurden, mehr als nur einmal. Eine Reaktion, die dem Mediziner von Hirschhausen sicherlich recht gegeben hätte: Lachen ist eben doch die beste Medizin.