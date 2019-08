Angst vor trockenen Hausbrunnen

Der Ruf nach Gelsenwasser in den Außenbereichen wird lauter. Unser Redaktionsmitglied Theo Heitbaum fragte bei Heidrun Becker, Sprecherin des Wasserversorgers, nach.Gibt es so etwas wie „das Recht auf Gelsenwasser“?Heidrun Becker: Gelsenwasser verzichtet in den Wasser-Konzessionsverträgen mit Kommunen auf einen Anschluss- und Benutzungszwang für Hauseigentümer. So ist für Landwirte auch eine eigene Brunnenwasserversorgung möglich. Umgekehrt muss für Gelsenwasser die Erschließung weiterer Grundstücke wirtschaftlich vertretbar und die Versorgung dort technisch sicher sein. Beispiel: Ein Landwirt möchte in einer Entfernung von 2,5 Kilometern zur nächsten Versorgungsleitung an die öffentliche Versorgung angeschlossen werden. Damit es durch eine zu lange Stagnation des Wassers in so einem langen Leitungsbereich nicht zu Qualitätsproblemen kommt, müsste dieser Hof täglich – auch im Herbst/Winter – das komplette Wasser hieraus entnehmen. Auch wirtschaftlich wäre eine solche „Einzellösung“ nicht zu betreiben.Wie sieht es mit den Kosten für einen Anschluss aus?Becker: Ein Standard-Hausanschluss in einem Neubaugebiet, bei dem die Hausanschlusslänge auf dem Privatgrundstück maximal 15 Meter beträgt, kostet aktuell 1900 Euro netto plus Baukostenzuschuss. Für jeden weiteren Meter auf Privatgrund in einem solchen Gebiet kommen 50 Euro hinzu. Im ländlichen Bereich mit meist wesentlich umfangreicheren Leitungslängen und vor allem wesentlich höheren Kosten zur Erschließung des Versorgungsbereichs liegen die Gesamtkosten entsprechend höher. Hier sind pro Leitungsmeter eher 80 bis 90 Euro anzu­setzen.Gibt es für Außenbereiche Modellprojekte?Becker: Jeder Versorgungsbereich ist individuell zu beurteilen und zu erschließen, vor allem im ländlichen Bereich. Entscheidend sind Leitungslängen, Zahl der Abnehmer und auch der Untergrund, um das geeignete Verlegeverfahren einzusetzen. Generell gilt: Um eine Erschließung im ländlichen Bereich wirtschaftlich sinnvoll und technisch qualitativ sicher zu machen, sollten gerade bei längeren Leitungen so viele Abnehmer wie möglich Interesse an einem Anschluss anmelden.Gibt es Modalitäten, wie Gelsenwasser Außenbereiche erschließt?Becker: In einem mehrstufigen Planungsverfahren mit den Anwohnern und Interessenten wird zusammen eine geeignete Trasse gesucht, an die kurz- und mittelfristig möglichst viele Hausanschlüsse angeschlossen werden können. Auch mögliche Eigenleistungen für die erforderlichen Tiefbauleistungen können die Gesamtkosten des Projekts senken und so die Entscheidungsbereitschaft der Interessenten beeinflussen.