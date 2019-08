Tolles Wetter, tolle Stimmung: Im Ferienlager St. Lambertus in Neustadt an der Weinstraße dreht sich für 70 Kinder, Leiter- und Kochteam alles um Spiel, Spaß und Aktion. Eine vielfältige Woche, in der Programmpunkte wie Stationsspiel, Schwimmen und die Nachtwanderung anstanden, liegt nun hinter allen Beteiligten. Am Wochenende hieß es dann: Antreten am Schützenplatz! Das traditionelle Schützenfest hielt neben dem Schießen allerhand Attraktionen bereit und begeisterte bei strahlendem Sonnenschein alle. An der Vogelstange setzte sich am Ende Jonathan Greive als König durch, der Mia Horstmann zu seiner Königin nahm. Am Abend wurde nach einem festlichen Essen das Königspaar samt Hofstaat beim großen Königsball bejubelt und ausgelassen gefeiert. In dieser Woche sind nun noch Highlights wie Freizeitpark und Casinoabend geplant, bevor es am Freitag für Groß und Klein wieder zurück nach Ascheberg geht.