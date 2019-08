Zum Unfallzeitpunkt, so die Polizei, sei gegen 6.40 Uhr ein 19-Jähriger aus Wallenhorst mit einem Kleintransporter auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Köln unterwegs gewesen. Hinter der Anschlussstelle Hamm-Bockum/Werne sei er mit dem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrspur abgekommen.

Dort prallte er gegen den auf der rechten Spur fahrenden Lkw eines 41-Jährigen aus der Ukraine. Der Kleintransporter geriet ins Schleudern, prallte zunächst linksseitig gegen die Mittelschutzplanke und anschließend auf der rechten Seite gegen die Leitplanke. Der Kleintransporter überschlug sich mehrfach.

Einsatz von Rettungshubschrauber

Bei dem Unfall wurden der 19-Jährige schwer und ein Mitinsasse (22 aus Westerkappeln) leicht verletzt. Der Beifahrer (42 aus Westerkappeln) trug lebensgefährliche Verletzungen davon. Er sei bei dem Unfall offenbar aus dem Wagen geschleudert worden, vermutet die Polizei. Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Zwei weitere Mitfahrer wurden ebenfalls verletzt und durch nachrückende Kräfte behandelt. Aufgrund des Einsatzstichwortes wurde ein weiterer Notarzt durch den Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle geflogen. Foto: Feuerwehr Werne

Zwischenzeitlich landete auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle, dieser flog jedoch ohne Patienten wieder davon. Die A 1 in Richtung Köln musste an der Unfallstelle bis etwa 8.45 Uhr komplett gesperrt werden. Anschließend war der linke Fahrstreifen frei. Ab etwa 9.25 Uhr waren beide Fahrstreifen wieder befahrbar. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 15 000 Euro.