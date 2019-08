Die Firma Franz Krampe im Südfeld gratulierte in dieser Woche vier treuen Mitarbeitern. Die Geschäftsleitung mit Franz Krampe, Klara Krampe, Stephan Krampe sowie Christiane Krampe-Höring beglückwünschten Ulla Krampe (30 Jahre), Angelika Krass und Maria Meinke (jeweils 25 Jahre) wie auch Barbara Hörstrup (20 Jahre). Alle vier sind in der Montage oder Produktion des Unternehmens tätig und stellen Werkzeuge oder klappbare Fahrradspiegel im Südfeld her. Die Jubilare bekamen Karten für das GOP in Münster überreicht. Zur Zeit beschäftigt das bodenständige Unternehmen 30 Mitarbeiter. Eine Firmenerweiterung im Rahmen einer neuen Halle für mehr Lagermöglichkeiten ist ebenfalls im vollen Gange.