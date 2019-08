Briefe aus dem bayrischen Alltag

Ascheberg -

Die eigene Welt mit fremden Augen sehen. Nicht ganz. Schließlich ist der Mandarin Kao-Tin bei seiner Zeitreise im Bayern der 1980er Jahre und nicht in Westfalen gelandet. Aber Herbert Rosendorfer gewährt in seinem Werk „Briefe in die chinesische Vergangenheit“ einen amüsanten Blick auf den deutschen Alltag. Ulrike Schlottbohm und Irmtraud Meyer-Laucke gewährten ihn im Rahmen der Reihe „Eine Gemeinde liest“ gut 50 Interessenten im Bonsai-Zentrum an der Raiffeisenstraße.