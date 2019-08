Als Karl-Heinz Emmerich seine Ehefrau Ingrid, geborene Jansen 1967 in Worms (Rheinland-Pfalz) nach ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau kennenlernte, war es um ihn geschehen, denn Amor hatte zugeschlagen. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagt Karl-Heinz und schaut liebevoll zu seiner Ehefrau hinüber. Auch bei ihr sprang der Funke direkt über. Heute feiert das Paar seine goldene Hochzeit.

In den 1968er Jahren suchten beide eine neue berufliche Herausforderung im Schwarzwald. „Da war aber nichts los. Abends um sechs Uhr wurden die Bürgersteige eingeklappt“, erinnert sich Ingrid. Demnach blieb es bei einem kleinen Aufenthalt und beide zogen noch im gleichen Jahr wieder zurück nach Hamm, wo auch Ingrids Heimatort ist. Im folgenden Jahr, sprich am 16. August 1969 läuteten die Hochzeitsglocken, ein Jahr später wurde Tochter Martina geboren. Karl-Heinz hatte einen Job bei der Firma Dupont gefunden und Ingrid kümmerte sich zunächst um den Nachwuchs. Die Zeit verstrich wie im Fluge und Tochter Martina hat mittlerweile selbst eine Familie in Capelle. Drei Enkelkinder bereichern das Leben der Jubilare. Als das Treppensteigen in ihrem Haus in Hamm für die 71-jährige Ingrid und den 73-jährigen Karl-Heinz immer beschwerlicher wurde, nutzten sie die Gunst der Stunde und bauten noch einmal. „Wir haben dann einen Bauplatz in Herbern gefunden und jetzt ein barrierefreies Zuhause. Dazu kommt noch der kurze Weg zu Tochter Martina“, erzählt das Jubelpaar. Fünfzig Ehejahre sind eine lange Zeit, viele Höhen und Tiefen sind vorbeigegangen. „Man muss miteinander reden und darf nicht egoistisch oder nachtragend sein“, sind sich Karl-Heinz und Ingrid einig, dass dieses das Patentrezept für ein halbes Jahrhundert trauter Zweisamkeit ist.