Lokalkolorit ist Trumpf: Auch in Herbern wurde im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Eine Gemeinde liest“ vom Ascheberger Marketing gelesen. Am Samstag gewährte Egon Zimmermann (1. Vorsitzender des Heimatvereins) Einblicke in sein neuestes Werk „Anekdoten und Geschichten aus Herbern“ und am Sonntagvormittag gaben Christel Homann und Elisabeth Budde kleine plattdeutschen Geschichten, Gedichte und ein Lied zum Besten.

Leider konnten beide Veranstaltungen aufgrund des anhaltenden Regens nicht wie vorgesehen im Heimatgarten stattfinden. Stattdessen wurde im Heimathaus gelesen. Die Geschichten wie „Bullen können nicht lesen“, „Die Spinne“ oder „Gardinen für die Schule“ von Egon Zimmermann wie auch „Dat Blömken Glück“ und weitere Geschichten in plattdeutscher Mundart von Christel Homann sorgten für gute Stimmung und Gelächter. Dennoch war die Resonanz der Gäste an beiden Tagen eher verhalten. „Das ist wirklich Schade, wir hätten mit ein paar mehr Besuchern gerechnet“, bedauerte Christel Homann. Am Sonntagvormittag waren gerade einmal eine Handvoll Heimatfreunde zur Lesung gekommen, im vergangenen Jahr waren es bei derselben Reihe zehn Mal so viele.