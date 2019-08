Das erste Mal beim Trabrennen in Drensteinfurt und das gleich erfolgreich. Eine Frauen-Gruppe aus Herbern hatte den Aufruf, die Rennen im Erlfeld stilecht mit einem Hut zu besuchen, ernst genommen. So linderte die Truppe aus Herbern die leichte Enttäuschung der Organisatoren über die geringe Mitmachquote. Verzierte Melonen sorgten zu Beginn des Renntages für einen Regenschutz, am Ende wurden zwei Kreationen ausgezeichnet. In der „Kategorie Kreativ“ landete Laura Horstrup mit einem Pferd, das keck über den Hutrand schaute, auf dem dritten Platz. Den gleichen Rang belegte bei den Jugendlichen und Kindern die Den dritten Platz machte die jüngste Teilnehmerin, Frieda Horstrup aus Herbern, mit einer Kombination aus Hut und herbstlichen Blättern.

Bei den Rennen im Erlfeld wurden nach einem verhaltenen Start rund 5000 Besucher gezählt. Auch das Wettgeschäft lief ordentlich, so dass der Rennverein am Ende des Tages angesichts des anfänglichen Dauerregens zufrieden war.