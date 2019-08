Am vergangenen Sonntag trafen sich die Mitglieder des SuB-Clubs Ascheberg zur jährlichen Fahrradtour. Obwohl das Wetter zunächst sehr schlecht aussah, trafen sich die Teilnehmer pünktlich bei Präsidentin Jutta Lamboury . Wegen des Regens wurde die erste Pause direkt an den Anfang gesetzt und auf der Terrasse der Präsidentin abgehalten. Dann klarte passend der Himmel auf. Und so konnten 22 gut gelaunte Radler starten.

Pättkestouren-Fachmann Willi Müller hatte auch in diesem Jahr eine abwechslungsreiche Fahrt auf schönen Wegen zusammengestellt. Und damit auch die Fahrer ohne elektrische Unterstützung mithalten konnten, wurde in gemütlichem Tempo geradelt, teilt Präsidentin Lamboury mit.

Und natürlich hatten die Organisatoren für ausreichende Pausen gesorgt. Die Vereinsmitglieder Beate Heiermann und Marlies Otte fuhren den Proviantwagen und überraschten die Truppe an idyllischen Plätzen. Kaffee, Kuchen und Kaltgetränke wurden von allen mit großem Hallo begrüßt. Und so absolvierte der SuB-Club die knapp 30 Kilometer mit viel Spaß und guter Laune. Beim anschließenden Ausklang im Wintergarten der Breilklause waren sich alle einig: Eine gelungene Veranstaltung, die den Zusammenhalt fördert.