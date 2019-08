Der Mann fürs schnelle Internet

Vom westfälischen Lokal- und Sportberichterstatter in Sachsen-Anhalter Regierungskreise: Der Herberner Theo Struhkamp hat 1994 den Wechsel nach Magdeburg gewagt. 17 Jahre war er im politischen Bereich aktiv, seit 2011 arbeitet der gebürtige Forsthöveler als Breitbandkoordinator für das Land. Seiner Liebe zum Volleyball ist er treu geblieben.

Die erste Zeit an der Elbe vollzog sich in Vier-Jahres-Abschnitten. Nach vier Jahren als Sprecher des Finanzministeriums, fungierte Struhkamp bis 2002 als stellvertretender Regierungssprecher. Es folgten von 2002 bis 2006 vier Jahre als Fraktions- und Parteisprecher der SPD , dann noch einmal fünf Jahre als stellvertretender Regierungssprecher. Seit 2011 kümmert Struhkamp sich im Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung um den Breitbandausbau des Landes Sachsen-Anhalt. Und dort ist viel zu tun: „Aktuell stehen wir bundesweit auf dem 16. Platz. Etwa 70 Prozent der Haushalte verfügen über einen Anschluss mit 50 Mbit, in Nordrhein-Westfalen sind es zum Vergleich 80 Prozent.“ Dagegen helfen nur millionenschwere Förderprogramme. Dass die Mittel aus Europa, dem Bund und dem Land in den Kommunen ankommen und die digitale Infrastruktur verbessern, gehört zu den wichtigsten Aufgaben Struhkamps. Zum Arbeitsspektrum gehören auch der Mobilfunk, öffentliches W-Lan und Glasfaser für Schulen. Gerade ist ein Programm bis 2025 verabschiedet worden, bei dem der Breitbandausbau bis 2025 erledigt sein soll. „Das sind ehrgeizige Ziele“, sagt Struhkamp, der seit acht Jahren Teil der Bürokratie des Landtages ist, aber immer noch im politischen Raum aktiv ist: „Digitalisierung ist ein politisches Thema, wir arbeiten beispielsweise in den Ausschüssen des Landtags mit.“

Seit 2016 wird Sachsen-Anhalt von einer Kenia-Koalition regiert. Zustande gekommen ist sie am Höhepunkt der Flüchtlingskrise durch einen 24-Prozent-Wahlerfolg der AfD. „Das hat mich geschockt“, sagt Struhkamp. Obwohl die Zahl der Flüchtlinge relativ gering sei, gebe es deswegen große Skepsis und Besorgnis. Er selbst hat deswegen Funktionärsaufgaben beim Volleyball aufgegeben, um sich mit seiner Frau stärker in der Integration von Flüchtlingen engagieren zu können.

„Als ich von Recklinghausen nach Magdeburg gegangen bin, habe ich mir gesagt, dass

Struhkamp Foto: privat

ich nie mehr als Trainer oder in anderer Funktion aktiv werden will“, schmunzelt Struhkamp. Anfangs Beachwart im Landesverband war er von 2008 bis 2016 Präsident, seither ist er Ehrenpräsident des Sachsen-Anhalter Volleyballverbandes. Wenn es die Zeit erlaubt, packt er mit an, um etwa eine Deutsche Meisterschaft zu organisieren. Sportlich ist er im Sand weiter aktiv. Das große Ziel: Die Qualifikation für die Deutsche Beachvolleyball-Meisterschaft seiner Altersklasse.

Als Volleyballer ist Struhkamp in der hiesigen Region bestens bekannt. Es gab heiße Duelle zwischen dem SV Herbern und Union Lüdinghausen. Dass die hochklassigen Volleyball-Zeiten bei den Blau-Gelben vorbei sind, ordnet der Mann, der als Sprecher in der Staatskanzlei gelernt hat, seine Worte bewusst zu wählen, ruhig ein: „Alles hat seine Zeit.“ Dass sie jetzt beim Jubiläum des Vereins wieder lebendig wird, freut Struhkamp. Er wird bei den Feiern in der alten Heimat dabei sein. Ziel ist es auch, nach dem Ende des Berufslebens von der Elbe hierher heimzukehren.