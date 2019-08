Wann und wie es bei der 1a-Einzelhandelslösung in der Gemeinde Ascheberg weiter geht, machen Rat und Verwaltung zur geheimen Kommandosache. Der Start dorthin war hingegen öffentlich, spektakulär und liegt heute genau zehn Jahre zurück. Denn am 21. August 2009 eröffnete die Firma Stroetmann aus Münster in den Gewächshäusern der früheren Gärtnerei Stenkamp einen virtuellen Edeka-Verbrauchermarkt. „Wir sehen hier eine Marktchance“, hatte Max Stroetmann am Vorabend den Kommunalpolitikern und Vertretern der Kaufmannschaft erklärt.

Für den virtuellen Markt hatte das Unternehmen einen Verbrauchermarkt abfotografiert. In den Gewächshäusern wurden die großformatigen Fotos zusammengefügt. So entstand unter dem Glashaus-Gewächshausdach der Eindruck, man könne einkaufen. Mit Videoclips wurde das Anliegen unterstrichen. Die Aktion war gegen das enge Einzelhandelskonzept der Gemeinde Ascheberg gerichtet. Das hatten die Kommunalpolitiker gerade beschlossen. Daran hielten sie in der Folge fest, obwohl der virtuelle Markt bei den Verbrauchern den Wunsch nach einer zweiten Einkaufsstätte wachsen ließ.

Das Einzelhandelskonzept wurde viel später überarbeitet, um dem Rewe-Markt Frenster ein Wachsen zu ermöglichen. Und es geisterte seither die 1a-Einzelhandelslösung durch das Dorf. Zwischendurch trug sie für einige Jahre den Namen Combi-Markt. Zu Beginn des Jahres wurde die Vereinbarung mit der Bünting-Gruppe beendet. Die Gemeinde suchte einen neuen Partner für den Bau eines Vollsortimenters im Dorf, der in der Folge auch das Ansiedeln einer Drogerie ermöglichen soll. Die Entscheidung, wer den Zuschlag erhält, dürfte am 5. September (Donnerstag) erfolgen. Für den Tag ist gerade erst eine Ratssitzung terminiert worden. Da könnte nach zehn Jahren ein bisher virtuelle Edeka-Markt für Ascheberg real werden.