Aus 100 Jahren Sportalltag wurden 200 Buchseiten

► Am 21. August 1919 wird der SV Herbern gegründet. Bernhard Lendermann ist der erste Vorsitzende des Sportvereins.► 1921 richtet der Verein sein erstes Turnier aus. Neben Fußball, Sieger BV Drensteinfurt, werden auch leichtathletische Disziplinen angeboten.► 1923 gründet Christoph Wessel die Leichtathletikabteilung.► Nur ein Jahr besteht 1926 eine Boxstaffel, die in Hönnemanns Scheune trainiert.► 1931 gewinnt der SVH das Entscheidungsspiel um die Kreismeisterschaft mit 6:3 gegen Seppenrade.► Am 16. August 1946 wird der SV Herbern neu gegründet. Einen Monat später entsteht eine Tischtennisabteilung. In der Anfangszeit wird auch Handball gespielt.► 1947 werden die Fußballer in zwei Spielen gegen Union Lüdinghausen erstmals Kreismeister, ein Jahr später steigt die Mannschaft in die Bezirksliga auf.► 1949 wird der neue Sportplatz an der Werner Straße eingeweiht.► 1960 und 1965 werden die Fußballer Kreismeister.► 1967 wird unter der Regie von Franz-Josef „Fente“ Ruhe das erste Ferienlager durchgeführt.► 1968 werden die Altherren gegründet, 1969 die erste Flutlichtanlage errichtet.► 1972 wird die ersten Sportstunde in der neuen Turnhalle angehalten, 1973 wird das neue Zentrum offiziell eingeweiht.► Otto Hoffmann hilft dem SV Herbern im Jahr 1975 eine Schwimmabteilung zu gründen. Sie wird 1997 aufgelöst.► 1976 steigen die Herberner erstmals in die Landesliga auf.► 1977 geht die Sportanlage am Siepen in Betrieb.► 1980 gewinnen die Volleyballer den Kreispokal und steigen in die Bezirksliga auf.► Von 1982 bis 1986 gibt es eine Teakwondo-Gruppe im SV Herbern.► 1983 gründet sich die Tennisabteilung im SV Herbern.► Am 10. Dezember 1987 gründen Radsportler eine neue Abteilung im SV Herbern.► 1988 wird der erste Westerwinkel-Waldlauf gestartet. In dem Jahr überspringt die Mitgliederzahl die 1000er Marke.► Die Volleyballer sind 1989 Mannschaft des Jahres in Ascheberg, gegen Detmold wird der Oberliga-Aufstieg knapp verpasst.► 1991 tagt der Vorstand ein letztes Mal in der Gaststätte „Altenhamm“.► 1993 werden die Fußballer erster Hallenmeister des Kreises Lüdinghausen.► 1995 wird die Badminton-Abteilung gegründet. Nach einer Durststrecke wurde sie 2006 wiederbelebt.► Das Tennisheim wird 1997 durch einen Brand verwüstet, am 29. April 1999 neu eingeweiht.► Im Jahr 2000 brennt das Vereinsheim Werner Straße. Die Radtouristik wird von Martina Bünnigmann gestartet.► 2005 gründet Ina Paschedag eine Basketball->Gruppe.► 2006 wird der Kunstrasenplatz eingeweiht.► 2015 spielen die „Toten Hosen“ im Vereinsheim Werner Straße.