44 der aktuellen 141 Mitglieder trafen im Vereinslokal „Zur alten Mühle“ und ließen die vergangenen beiden Jahre Revue passieren. Vorsitzender Sascha Willeke brachte die Auswärtsfahrten, Kickerturniere, soziale Aktionen, Infos vom BVB sowie die Vorstandsarbeit in Erinnerung. Kassenwart Thomas Koch berichtete über die finanzielle Situation des Fanclubs und Stefan Potthast als Ticketverantwortlicher berichtete über die Situation und Änderungen rund um Eintrittskarten und Fahrten mit den befreundeten Fanclubs aus Lüdinghausen und Selm. Besonders stolz ist der Fanclub auf die Entwicklung seit Sommer 2017, in denen neben der neuen Homepage auch eine Umstrukturierung und Anpassung an die neuen Gegebenheiten der Zeit stattgefunden hat. Man hat den Bereich des Vorstandes verändert und die ehrenamtlichen Arbeiten auf mehrere Schultern verteilt. Auch im Bereich der Mitgliederzahlen gab es einen deutlichen Zuwachs und was alle Beteiligten sehr freut, die Frauenquote ist deutlich gestiegen. „Dies zeigt, dass wir ein offener, fröhlicher Zusammenschluss von Fans sind und bei uns jeder willkommen ist, der unseren Verein unterstützen möchte“, so Dieter Eidecker, der zweite Vorsitzende des Fanclubs anschließend bei Bratwurst und Bier im Biergarten der Alten Mühle.