„Visions – von Hildegard bis Carla “ ist der Titel des letzten Schlosskonzerts Westerwinkel in diesem Jahr. Es ist am 8. September (Sonntag) um 19 Uhr. L.U.A. Cologne nennen sich die drei unterschiedlichen Musikerinnen, die die gemeinsame Liebe zur Musik verbindet und die zum Abschluss der Konzertreihe 2019 musizieren.

Die Blockflötistin Susanne Hochscheid (Flautando Köln) und die Kölner Jazzsängerin Bianka Kerres kennen sich schon viele Jahre, doch ist es das erste gemeinsame musikalische Projekt, zu dem sich auch die Kölner Jazzpianistin Laia Genc sowie die Schauspielerin Isabel Trimborn gesellen.

Die drei mit zahlreichen Projekten international erfahrenen Musikerinnen treffen sich als L.U.A. Cologne (… ein klangvoller Name – portugiesisch für MOND). Sie verbinden ihre unterschiedlichen musikalischen Wurzeln miteinander und erschaffen so einen ganz neuen, innovativen Klang. Isabel Trimborn fügt sich mit ihrer einprägsamen und vielseitigen Stimme ganz natürlich in diesen Klang ein. Sie spricht die verbindenden Texte wie kleine Tableaus, und lässt sie so auf der Bühne (wieder) lebendig werden.

Inspiriert wurden sie von Frauen wie Carla Bley, eine amerikanische Bandleaderin bringt jede Menge kreativen „Unsinn“ auf die Bühne gebracht hat. Nicht minder querlig: die Musik der Komponistin und Pianistin „Lil“ Hardin, der zweiten Ehefrau Loius Amstrongs, für den sie unzählige Songs schrieb. Er wurde berühmt, während sie aus seinem Schatten nie heraustreten konnte.

Karten zum Preis von 15 Euro, für Schüler und Studenten zehn Euro und zu einem Sonderpreis von 7,50 Euro für nicht volljährige Schüler der Musikschule Ascheberg kann man unter ✆ 0 25 93/95 10 51 oder per Mail an info@musikschule-ascheberg.de vorbestellen. Während der Sommerferien ist die Bestellung per nur E-Mail möglich oder auch telefonisch über Ascheberg Marketing ( ✆ 0 25 93/63 24).

Weitere Informationen gibt es unter www.musikschule-ascheberg.de.