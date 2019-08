Texte selbst schreiben. Geht das? Im Werkhaus des Sozialwerkes St. Georg haben es Klienten mit der Hilfe von Elisabeth Hönig , Irmtraud Meyer-Laucke und Susanne Schütte probiert. Was dabei herausgekommen ist, wurde am frühen Dienstagabend präsentiert. Die Lesung startete mit Elfchen. Dabei geht es darum, Dinge in einem festen Schema zu beschreiben.

Der Sommer und Ausflüge waren besonders beliebt. Auch die zweite Übung lief in einem Raster, das Sicherheit gab, ab. Am Ende wurde schließlich eine fast freie Geschichte geschrieben, die sich an Gegenständen orientierte. Das Ergebnis: Viele hörenswerte Texte von Sprachtalenten, die in den Workshops offensichtlich mit großer Freude Worte aneinandergereiht hatte. Der Reiz, es auszuprobieren, wurde zudem bei einigen Gästen geweckt.

Lesung in der Deipen Wiese Foto: hbm

Am Abend folgte in der Deipen Wiese in Davensberg ein Beitrag des Hegerings Ascheberg. Carmen Irmen und Michael Grube hatten aus Eugen Roths Großes Tierleben eine längere Passage über den Hund ausgewählt und fesselten damit die Besucher.

Heute geht es um 19 Uhr mit den Ergebnissen der Arbeit 4.0 Schönschreiben weiter. Haupt- und Ehrenamtliche der KAB werden auf der Terrasse der Familie Hönig lesen.