Hotel geht entspannt in die Zukunft

„Ja!“ Während Clemens-August von Freeden erfreut die Becker-Faust ballt, kommt von Frau Anke dieses erfreute „Ja!“. Bei Michael Stattmann und Sylvia Stattmann-Frerick ist es ähnlich: Der Blick auf die Hintergrundfläche für das Betriebslogo in der neuen Lobby des Hotels Clemens August zaubert auch ihnen ein zufriedenes Lächeln ins Gesicht. Kurz vor der Ziellinie der anderthalbjährigen Bauarbeiten an der Burgstraße befindet sich wieder ein Mosaiksteinchen auf dem Weg zu seinem Platz im veränderten Gesamtbild von Hotel und Restaurant. Am Sonntag öffnet der Betrieb von 11 bis 18 Uhr seine Türen für Besucher.

Zu Beginn der Arbeiten waren es keine Steinchen, die bewegt wurden, sondern große Steinberge. Haus Beermann und ein Treppenhaus des Hotels wurden abgerissen. Ein Neubau mit Keller, Erd- und Obergeschoss wurde an die bestehenden Gebäude angedockt. „1982 haben wir Zimmer für die Gäste gebaut. Jetzt ist die Infrastruktur hinter dem Hotel deutlich verbessert worden“, erklärt Clemens-August von Freeden das große Anliegen der aktuellen Investition. Die neue Lobby eignet sich, die Hintergründe zu erklären. Bisher hatte die Rezeption den Charakter eines Hinterzimmers. „Wenn am Sonntagmorgen viele Gäste angereist sind, hat sich eine Schlange gebildet“, berichtet Anke von Freeden. Künftig können sie an bis zu vier Terminals abgefertigt werden. Die Lage wird sich für Gäste und Mitarbeiter entspannen.

Hinzugewonnen wurden auch vier Tagungsräume und in diesen Räumen eine deutlich verbesserte Technik. „Das erspart uns ein häufiges Umräumen“, berichtet Sylvia Stattmann-Frerick von einer ruhigeren Atmosphäre, die den Hotelbetrieb entspannen wird. Michael Stattmann informiert, dass sich auch gastronomisch etwas verändern wird: „Wir haben künftig zwei Räume in denen á la Carte gegessen werden kann. Dazu haben wir sonn- und feiertags das Frühstückbuffet so erweitert, dass Familien beispielsweise ein Geburtstagsfrühstück buchen können.“

Was die Gäste nicht sehen: Knappe Lager- und enge Sozialräume sind gewachsen. Der Umbau hat auch hinter den Kulissen Platz geschaffen, weg von mancher Improvisation, hin zu neu strukturierten Arbeitsvorgängen. Erleben werden die Hotelgäste hingegen, dass von den 86 Zimmern mit 180 Betten auf einer Etage die Räume saniert worden sind. Dazu wird im Bistrobereich eine Bierlounge eingerichtet. Die beiden Söhne des Hauses sind Biersommeliers und werden das in Zukunft für Angebote nutzen. Beim Tag der offenen Tür gibt es zur vollen Stunde immer ein neues „Bier der Stunde“. Was alles an Details hinter dem Umbau steckt, ist an diesem Sonntag zu sehen, für den Familie und Mitarbeiter ein abwechslungsreiches Programm geschnürt haben.

Gesehen haben insbesondere die Davensberger schon, dass ein Teil des Grundstücks für den Bürgersteig abgezwackt wurde. Wo er bisher herführte ist eine Halte- und Ladebucht entstanden. Hier werden insbesondere Busse stoppen, um Gäste aussteigen zu lassen. Das entspannt in den Stoßzeiten das Geschehen auf der Burgstraße deutlich. „Allerdings nur, wenn die Spur nicht zugeparkt wird, denn sie ist nicht fürs Parken vorgesehen“, erklärt Clemens-August von Freeden. Neu ist auch eine E-Ladesäule. „Diese Möglichkeit wird verstärkt nachgefragt, bisher mussten wir immer mit einem Starkstromkabel aushelfen“, beschreibt Michael Stattmann den Unterschied.

Das Fazit fürs Quartett ist klar: Der Betrieb ist mit dieser Investition zukunftsfest aufgestellt. Die Arbeitsabläufe werden entschleunigt, neue Perspektiven für Angebote sind geschaffen worden.