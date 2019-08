Kollision auf der Sandstraße: Ein 29-jähriger Autofahrer wollte am Donnerstag um 17.32 Uhr vom Parkplatz KiK und K&K nach links in die Sandstraße abbiegen. Dabei stieß er mit einem 15-jährigen Mofafahrer, der von rechts kam, zusammen. Der Jugendliche wurde nach ambulanter Behandlung im Rettungswagen in die Obhut der Mutter übergeben. Das Mofa wurde sichergestellt, weil die Beamten prüfen wollen, ob es Mängel hat.