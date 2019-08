Die Idee verfolgt Fabritius schon lange: An seinem alten Kötterhaus ragt aus dem Schornstein ein kleiner Hausgeist empor und auch in seinem Wohnhaus sind die kleinen Geister allgegenwärtig. So verzieren sie Ecken und ein kleiner „Hund“ schaut sogar aus dem Fachwerk heraus. Als die Kundenanfragen sich häuften, begann die Geister-Produktion. Steinen ein Gesicht zu geben, heißt hier die Devise. Ob rund, eckig oder gar ein Steinbeißer, jedes Gestein hat sein eigenes „ich“.

„Das ist ein nettes Mitbringsel und immer ein absolutes Unikat“, betont der Bildhauer. In seinem Wohnzimmerfenster stehen einige Exemplare zum Verkauf, ein Schild weist Interessenten auf seine guten Hausgeister hin. „Neben den Grabsteinen oder Skulpturen sind die kleinen Hausgeister eine schöne Abwechslung“, sagt Fabritius.

Auf dem Hof des Steinmetzes, wo er einige seiner Stücke dekoriert hat, blickt man in verschmitzte, freche, aber irgendwie interessante Steingesichter. „Sie bringen Glück. Das kann man immer gebrauchen“, stellt Andreas Fabritius fest.

Für die Arbeiten wird zunächst der Stein ausgesucht. Dann lässt der Herberner seiner Fantasie freien Lauf. Ob der Geist lächelt, Zähne zeigt oder einen Kussmund hat, wird vom Künstler spontan entschieden und umgesetzt. Je nach Größe und Aufwand kann es auch schon ein paar Stunden dauern, bis die Steine Gesicht zeigen können.