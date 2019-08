Mit 111 Blutspender hatten der DRK-Ortsverein Ascheberg-Davensberg und das Blutspendeteam aus Münster am Donnerstag in Davensberg gut zu tun. Zwei Erstspender wurden in der Grundschule begrüßt. „Mit dem Ergebnis sind wir voll zufrieden“, bewertet DRK-Schatzmeister Wilhelm Baumhöver das Geschehen. Der nächste Termin ist am 13. September in Ascheberg.