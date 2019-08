Ein kreativer Eismacher

Bier, Eis, Whiskey - damit verdient der Ascheberger Frank Piekenbrock vor den Toren Berlins „seine Brötchen“. Nicht allein. Der Mann von der Biete ist Teil des Familienunternehmens Eggenstein. „Schwiegervater in spe“ Norbert Eggenstein hat zu Beginn des Jahrtausends das Burgbräuhaus Bad Belzig entdeckt, gekauft und saniert. Zum Betreiben von Brauerei, Gasthof und Pension kam die Familie hinterher. Als Freund von Denise Eggenstein wurde auch dem Ascheberger die Frage gestellt, ob er in Brandenburg mit anfassen wolle. Er wollte. „Meine Eltern haben ganz schön gestaunt, als der Umzugswagen von Sixt vor der Tür stand“, erinnert sich Piekenbrock. Heute ist er der „Eismacher“ des Familienbetriebes, fühlt sich pudelwohl und ist inzwischen auch Vater geworden. Zuerst waren in Bad Belzig das selbst gebraute Bier und das Burgbräuhaus. Eggenstein sanierte es für rund zwei Millionen Euro und installierte eine komplett neue Brauereianlage mit einer Kapazität von 200 000 Litern. Schnell kam auch das Eiscafé dazu. Hier fand und findet der gelernte Tischler aus Ascheberg sein Betätigungsfeld. „Wir haben jede Woche anderes Eis. In der Vitrine stehen 24 Sorten“, berichtet Piekenbrock. Um den Kunden wechselndes Eis anbieten zu können, experimentiert er gerne: „Gerade habe ich ein Ingwer-Rucola-Eis hergestellt.“ Über die 15 Jahre, die der Ascheberger sich in Bad Belzig mit dem Eis beschäftigt, hat sich einiges geändert: „Wir müssen immer mehr Rücksicht auf Laktose-Unverträglichkeit nehmen. Es gibt immer mehr Allergien. Deswegen haben wir mehr Fruchteis ins Angebot aufgenommen.“

Ohnehin: Stillstand gibt es bei dem Familienbetrieb nicht. Drei Sorten unfiltriertes und nicht sterilisiertes Bier werden ständig angeboten: Burgbräu Hell, Burgbräu Spezial und Burgbräu Dunkel. Dazu kommen saisonal andere Spezialitäten wie das exklusive Champagner-Roggenbier. Seit Dezember 2015 wird der erste eigene Single Malt Whiskey „Old Sandhill“ ausgeschenkt. Was aus dem Wasser der Naturparks Hoher Fläming, den besten ausgesuchten Rohstoffen, der reinsten Würze-Herstellung aus eigenem Sudhaus und einer exakt kontrollierte Gärung entsteht, ist inzwischen schon mehrfach mit Gold, der Old Sandhill German Oak mit Doppelgold, ausgezeichnet worden. Der Whiskey reift in deutschen oder amerikanischen Eichenfässern. Dank des Internets wird er nicht nur in Bad Belzig und Brandenburg offeriert, sondern weit darüber hinaus verkauft.

Die „Laufkundschaft“ geht ohnehin nicht aus. „Wir liegen im Grünen, hier lässt sich wunderbar entspannen. Von Berlin und Potsdam sind die Leute schnell hier“, sagt Piekenbrock. Aktuell sind die Straßen mit Plakaten zugepflastert. In Brandenburg tobt der Landtagswahlkampf in seiner heißen Phase. „Die Stimmung ist ganz unterschiedlich. Einige gehen auf Distanz zum Staat, andere haben wegen der AfD ein ungutes Gefühl“, berichtet Piekenbrock. Er glaubt, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis die gefühlten Unterschiede zwischen Ost und West Geschichte sind.