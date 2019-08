Die Polizei bittet bei der Suche nach einer mutmaßlichen Diebin um Hinweise von Zeugen. Die Frau steht in Verdacht, der Betreiberin einer Reinigung an der Sandstraße Geld aus dem Portemonnaie gestohlen zu haben. Tatzeit war am Mittwoch gegen 15 Uhr. Die Frau hatte die Reinigung betreten und in gebrochenem Deutsch gesagt, dass sie Kleidung reinigen lassen wolle. Beim Gespräch bedrängte sie die Geschäftsinhaberin. In einem unbeobachteten Moment soll die Unbekannte das Portemonnaie der Geschäftsfrau aus deren Handtasche genommen und daraus Geld gestohlen haben. Dass Geld fehlte, fiel erst später auf. Die Gesuchte ist 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,68 Meter groß, kräftige Statur. Sie trug ein schwarzes T-Shirt und geblümte Leggins sowie ein Kopftuch mit Leopardenmuster. Die Frau könnte südosteuropäischer Herkunft sein. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bei der Polizei in Lüdinghausen ( ✆ 0 25 91/79 30).