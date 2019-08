Die Firebirds rockten am Donnerstag den Katharinenplatz. Die vielleicht älteste Band der Region spielte bei Ascheberg trifft sich für 280 bis 300 Gäste. In der nächsten Woche legt die Veranstaltungsserie eine Pause ein. Am 5. September (Donnerstag) meldet sie sich mit der „Tönis Basement Band“ zurück.