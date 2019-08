Großes Kino mit zwei Laienspielern

Großes Kino im Suerbusch: In die Hauptrollen schlüpfen Ludger Heubrock und Franz-Josef Nientiedt . Sie haben den Aschebergern in vielen Wintern mit der Kolpingspielschar frohe Stunden bereitet. Jetzt greifen sie abwechselnd zum Gewehr, um „Horridolinchen“ den Rest zu geben. Die feiernde Menge ist begeistert. Wer als Liebhaber oder Opa, als Schelm von Mühlenbrock oder als Wunnerdoktor geglänzt hat, der wird auch in die Rolle des Schützenkönigs der Bruderschaft St. Katharina Berg und Tal hineinfinden. Die Menschen drücken dem Duo im Wissen, dass am Ende ein wunderbarer König herauskommt, die Daumen. So tut sich auch das Holzstück da oben schwer: Wen soll es mit seinem Sturz zum König machen?

Mit der 303. Schuss reißt um 19.39 Uhr Ludger Heubrock die Arme nach oben. Nach einigen Anläufen hat der Mann vom Pöpping, der in Münster als Hausmeister arbeitet, den Thron erklommen. Erster Gratulant ist Freund und Rivale Franz-Josef Nientiedt, dann kommt die Familie: Die Zwillinge Andreas und Janina, dann Frau Petra. Für Heubrocks wird der Königsball zur Generalprobe, denn in diesem Jahr steht noch die Silberhochzeit an. Sie werden aus dem Feiern nicht mehr heraus kommen - und die Schützengesellschaft mit ihnen.

Beim Lockerschießen hatte auch Brudermeister Michael Frye noch mitgemacht. Er gehörte auch zu den Schützen, die sich bei den Insignien eintrugen. Frye holte sich einen Korb, die Krone beförderte der scheidende König Torsten Mennemann nach unten. „Es war ein wunderbares Jahr“, verabschiedete sich Königin Andrea vom Thron. Das Zepter ging aufs Konto von Frank Lilienbecker. Der rechte Flügel wurde von Hendrik Scholvin nach unten befördert, der linke Flügel von Stefan Theile. Der Hals, der sich zwischendurch hinter Horridolinchen versteckte, ging auf das Konto von Frank Pusch, der Schwanz wurde von Pascal Kehrenberg nach unten befördert. Schon vor dem Königsschuss heizten Moderator Martin Weiß und die Musiker das Geschehen an. Die Blaskapelle war gerade mittendrin als der Vogel fiel und sie machte mit den passenden Gratulations- und Mitsingmelodien weiter. Der Suerbusch brannte und Heubrocks jubelten.

Begonnen hatte das Fest mit dem Antreten auf dem Katharinenplatz. Von dort zogen die Schützen zum Ehrenmal, um der Verstorbenen und der Opfer der Kriege zu gedenken. Am Suerbusch stimmte Spieß Christoph Möller die Schützen auf das Schießen ein. Er versprach Spannung - ein Duo erfüllte den Wunsch.