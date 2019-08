Die Menschen in der Gemeinde Ascheberg haben mit kleinen Plastikspenden 1800 Impfungen gegen Polio ermöglicht. Von August 2018 bis zum 30. Juni 2019 haben sie Flaschendeckel für den Verein „Deckel drauf“ gesammelt. Der Verein musste die Hilfsaktion aus verschiedenen Gründen beenden. Die Preise auf dem Markt für Sekundärrohstoffe sind zuletzt deutlich gesunken. Es konnte daher nicht sichergestellt werden, dass auch in Zukunft die erforderlichen Erlöse zu erzielen sind, um das Motto der Sammlung zu erfüllen. Hintergrund dieser Preisentwicklung sind Marktverschiebungen, die durch das chinesische Importverbot für Kunststoffabfälle ausgelöst wurden. Es ist eine so große Menge auf dem Markt, dass auch gute Qualität auf dem deutschen Markt nur schlechte Preise erzielt.

Dazu kommt, dass die EU in ihrer Kunststoffstrategie, die der Verein für völlig richtig und notwendig hält, festlegt, dass künftig die Deckel fest mit den Flaschen verbunden sein müssen. Mittelfristig würde also das Sammelmaterial ausgehen.

Der Verein ist vom Erfolg überrollt worden. Das Projekt war inzwischen so groß geworden, dass es für eine Handvoll Ehrenamtlicher in ihrer Freizeit nicht mehr ordentlich betrieben werden konnte. Bevor das Projekt „schleichend“ irgendwie zu Ende ging, wollte der Verein es auf jeden Fall anständig und sauber selbst beendet haben. In der Pfarrei St.Lambertus sind in elf Monaten 603,6 Kilogramm, etwa 300 000 Stück Flaschendeckel gesammelt worden.