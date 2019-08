Am Samstagabend fand die Kulturreihe „Eine Gemeinde liest“ einen würdigen Abschluss. Über 30 Gäste waren in „ Bredemeiers Garten“ an die Mühlenflut gekommen, um dem „Geheimnis des Fahrradhändlers“ von Sempé zu lauschen. Peter Bredemeier hatte den Vortrag höchst unterhaltsam inszeniert. Am vorletzten Tag der 14-tägigen Reihe hatte sich noch einmal Renate Behr in Herbern zu Wort gemeldet. Nach dem ersten Vortrag für Kinder hieß es nun „Pikass und Herzdame“. Kommissar Jens Wischkamp wird in Werne damit konfrontiert, dass drei Männer spurlos verschwinden. In ihrem privaten Umfeld findet die Polizei jeweils zwei Spielkarten, ein Pikass und eine Herzdame. Das lässt darauf schließen, dass es sich um ein und denselben Täter handelt.

Auch wenn eine Gesamtbilanz noch aussteht, stellt Martin Bußkamp, Geschäftsführer von Ascheberg Marketing fest: „Eine Neuauflage für das nächste Jahr ist fest eingeplant.“