Übungs-Marathon der Freiwilligen Feuerwehr

Personen in einem Schacht oder unter einem Auto beschäftigten am Samstag 24 Freiwillige Feuerwehrleute aus den Löschzügen Ascheberg, Davensberg und Herbern. Bei der vierten Feuerwehr-Rallye in der Geschichte der Wehr durchliefen drei Gruppen fünf Stationen. Vorbereitet hatte das Geschehen Aschebergs Löschzugführer Sven Kahl , der auf das Mitwirken von Dominik Koch, Uli Gausepohl, Bernhard Gröpper und Tim Brzoska bauen durfte.

Beobachtet wurde das Geschehen von acht Schiedsrichtern, die aus Münster, Warstein, Hamm, Olfen und Havixbeck gekommen waren. „Sie gehen ungefangen an die Aufgabe und beim Feedback wird keine Rücksicht genommen“, erklärte Rallye-Leiter Kahl.

Anders als an den Dienstabenden, an denen in der Regel ein Löschzug sich einer Aufgabe widmet, wurden bei der Rallye die fünf Stationen in viereinhalb Stunden absolviert. Vorwiegend waren Aufgaben formuliert worden, die nicht besonders oft geprobt werden. So war auf der Kläranlage eine Person in einen Schacht gestürzt. Bei ihr wurde vermutet, dass sie am Rücken verletzt ist. Damit reichte es dann nicht mehr, sie einfach aus dem Schacht zu holen. „Sie musste achsengerecht nach oben befördert werden“, informierte Kahl. Nicht minder schwierig war es, eine Person, die unter einem Auto eingeklemmt war, von dort zu befreien. Die dritte Aufgabe sah den Aufbau eines Greifzuges vor. „Der wird im Ernstfall eingesetzt, wenn beispielsweise ein Unfallauto an einer Böschung steht und gesichert werden muss“, erklärte Kahl. Aufgabe vier war das Aufstellen einer Schiebeleiter. Hört sich einfach an. „Kommt im Alltag aber nur sehr selten vor. Deswegen macht es Sinn, das zu üben“, berichtete Kahl. Die fünfte Station war dann eine theoretische Wissensabfrage. Die Teilnehmer hatten 20 feuerwehrspezifische Fragen zu beantworten.

Die Rallye ist noch nicht gänzlich ausgewertet. Kahl hat allerdings beobachtet, dass die Gruppenarbeit mit unterschiedlichen Aufgaben dazu geführt hat, dass alle Beteiligten sich stärker einbringen können und die Rollen wechseln.

Und warum stellen sich 24 Feuerwehrleute dem Übungsmarathon? „Weil es eben die freiwillige Feuerwehr ist“, sagte Kahl. Und es sei das Bestreben aller Mitglieder des Löschzuges, im Ernstfall die richtigen Dinge zu tun. Dafür werde ständig geübt, seit 2012 ist mit der Rallye eine neue, durchaus attraktive Variante hinzugekommen.