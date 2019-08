3500 Gäste an einem sonnigen Sonntag

Clemens-August Stattmann steht bei der Hauswurst in der Marktpassage des Hotels Clemens August . Der Senior des Betriebes wirkt hier wie der ruhende Pol, gibt Kostproben aus, führt viele Gespräche und stößt auch schon einmal mit Menschen aus dem Dorf an. Ihn scheint nichts aus der Ruhe zu bringen, obwohl es um ihn herum zugeht wie in einem überaktiven Ameisenhaufen. Der Tag der offenen Tür fordert Familie und Team heraus. Clemens August und Anke von Freeden sowie Sylvia Stattmann-Frerick und Michael Stattmann nehmen Glückwünsche für den gelungenen Um- und Ausbau entgegen, erklären, schauen, ob überall alles läuft, und sind schon wieder unterwegs zum nächsten Gespräch. Am Tag danach fällt es schwer, das Geschehen in Worte zu fassen. „Es war der Wahnsinn. Wir schätzen, dass 3500 Leute da waren“, resümiert Michael Stattmann.

Die Besucher lassen es angesichts der Hitze ruhiger angehen. Sie sitzen im Schatten am Emmerbach, genießen das Kuchenbuffet oder andere Köstlichkeiten. Für die Kinder steht eine Hüpfburg bereit, ein Luftballonkünstler ist im Einsatz. Radio Lukas unterhält die Gäste draußen musikalisch.

Jede Viertelstunde startet im neuen Foyer eine Führung durch das Hotel. Immer finden sich passende Gruppen. Das Interesse an den neuen Räumen ist groß. Die Technik holt über eine Webcam die Deipe Wiese ins Hotel. Hier ist zu sehen, warum im Vorfeld erklärt wurde, der Betrieb mit 180 Betten sei zukunftsfest gemacht worden.

Die Besucher sind durchweg begeistert, ob Davensberger auf Sonntagsspaziergang, Ascheberger, Herberner, Ottmarsbocholter und Nordkirchener auf Pättkesfahrt oder Besucher aus Münster und dem weiteren Umfeld, die mit dem Auto gekommen sind und die Burgstraße beidseitig beparken.