Detlef Eckey reicht Tambourstab im Winter weiter

Knapp drei Jahrzehnten steht Detlef Eckey dem Spielmannszug der Kolpingsfamilie als Tambourmajor vor. Das anstehende Fest der Spielleute am Sonntag (1. September) wird einer seiner letzten Auftritte in dieser Funktion sein. Bei den nächsten Wahlen wird der 56-jährige den Tambourstab weiterreichen.

„Man sollte gehen, wenn es am Schönsten ist. Auch wenn mir dieser Schritt nicht so leichtfällt“, sagt Eckey. In den 1990er Jahren sollte er zuerst nur kommissarisch die Leitung für die Spielleute übernehmen. Der damalige Tambourmajor Heinz Höhne musste beim Herberner Bürgerschützenfest in den Hofstaat von Walter Eckey und überreichte den Stab an den damals 27-jährigen Jungspund. Heinz Höhne hörte ein Jahr später auf und Eckey übernahm das Amt. „Einige haben mir diese Position in dem Alter nicht zugetraut, aber das hat mich nur angespornt.“

Noch heute ist Eckey das Gesicht des Spielmannszuges. Wenn er im nächsten Jahr in die zweite Reihe zurücktritt, hat er auf jeden Fall eine große Auswahl, welches Instrument er spielen möchte, denn Flöte, Lyra oder Trommel – er beherrscht jedes Instrument.

Detlef Eckey Foto: Schütte

Zurückblickend waren die Anfänge nicht einfach, denn der Verein musste von Grund auf neu strukturiert werden. 15 Jahre war Eckey zudem erster Vorsitzender des Kolpingspielmannszuges. Die Leidenschaft und die Liebe zur Musik stand und steht beim Tambourmajor immer im Vordergrund und das schätzen seine Mitspieler auch an ihm. 29 Mal hat Eckey seine Spielleute beim großen Zapfenstreich in Herbern dirigiert. Auch am Sonntag wird der 56-Jährige den Ton angeben. Ein besonderer Moment ist immer das Zusammenspiel aller Spielmannszüge beim „Preußens Gloria“.

Als der Spielmannszug vor sieben Jahrzehnten von Josef Nölkenbockhoff, Hugo Schroer, Heinz Nientied, Karl Gröne, Josef Soester, Willi Koch, Bernhard Struhkamp, Paul Thiemann, Ewald Wesselmann und Otto Jäger gegründet wurde, konnte keiner der oben genannten Männer Noten lesen oder gar ein Instrument spielen. Dennoch hatten sich die jungen Männer in den Kopf gesetzt auf dem Schützenfest 1950 in Herbern aufzuspielen. Zuvor hatte dieses nach dem Krieg der Spielmannszug Drensteinfurt getan.

Als in den 1978er Jahren Heinz Höhne das Amt des Vorsitzenden von Otto Jäger übernahm, war vieles schon eingespielter und routinierter. „Es gab interne Schützenfeste mit einem Königspaar und eine freundschaftliche Beziehung zu den Kolpingbrüdern im bayrischen Dietramszell“ berichtet Eckey.

Seit den 2010er Jahren führt Hendrik Wenner den Spielmannszug. Auch wenn sich die Zeiten gegenüber den Anfängen verändert haben, der Gemeinschaftssinn nach Kolping wird weiterhin im Verein gelebt. 40 aktive und passive Männer zählt der Spielmannszug.